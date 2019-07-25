شكرا لقرائتكم فرنسا والدنمارك فى طريق شباب اليد بمونديال أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى منتخب شباب اليد لتحقيق الفوز على نظيره النرويجى اليوم، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس العالم المقامة حاليا بإسبانيا أملا فى التأهل للمربع الذهبى.

فوز أحفاد الفراعنة على النرويج، يضع المنتخب الوطنى فى مواجهة مع الفائز من لقاء فرنسا والدنمارك فى نصف النهائى بعد غدا السبت.

وتأهل منتخب مصر لشباب كرة اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.