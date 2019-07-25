مدافع بتروجت يدخل اهتمامات المصرى...

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جدة - عمرو شويل كثفت إدارة المصرى من مفاوضاتها مع أحمد عبدالرسول مدافع بتروجت، لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم المقبل. مفاوضات المصرى مع مدافع بتروجت جاءت بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفنى، والذى أثنى على قدرات اللاعب، وطالب ناديه بسرعة التعاقد معه عقب هبوط بتروجت للقسم الثانى. جدير بالذكر أن أحمد عبدالرسول قد انقطع عن تدريبات بتروجت ورفض الانضمام لمعسكر الإعداد للموسم الجديد للضغط على الإدارة من أجل فسخ عقده، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البترولى ممتد لمدة موسمين مقبلين. Advertisements

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