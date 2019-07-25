شكرا لقرائتكم شوقى غريب: تريزيجيه سينجح فى الدورى الإنجليزى ولكن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شوقى غريب يضع روشتة تألق تريزيجيه أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى، أن محمود حسن تريزيجيه يمتلك من المهارات والمقومات ما يمكنه من النجاح فى أشهر دوريات العالم "البريمييرليج".

وانتقل محمود حسن تريزيجيه الى الدورى الإنجليزى الممتاز من بوابة أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو من فريق قاسم باشا التركى.

أضاف شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تريزيجيه لديه مهارات فردية ممتازة وقد حرصت فى بداية مشوار اللاعب وكان عمره وقتها 18 عاماً على ضمه الى صفوف المنتخب لأول مرة فى مباراة السنغال التى خسرناها باستاد القاهرة بهدف نظيف وأصيب يومها الشناوى الحارس فى بدايتها".

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أوضح المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن اللاعب بحاجة إلى تطوير مستواه على الجانب الجماعى خاصة وأن الكرة الانجليزى فى البريمييرليج تعتمد بشكل كبير على الجماعية فى الأداء، مشددًا على أن مستوى اللاعب سيتطور إذا ما عمل على هذه الجزئية تحديدًا خاصة وأن رمضان صبحى هو الآخر عانى منها فى البريمييرليج ويعمل حاليا مع الأهلى على حلها مما يجعلها أكثر فاعلية على المرمى.

وقال شوقى غريب: "يجب على اللاعبين التعلم من تجربة محمد صلاح فقد كان اللاعب يعتمد بشكل أساسى على المهارات الفردية وهى ما أجلت تألقه اللافت فى الدوريات الأوروبية، وهو ما جعل الفرعون يقوم بالعمل عليها ويعالجها لذلك لا نجد محمد صلاح يقوم بالعمل الصعب أمام المرمى بينما يكون بالسهل الممتنع".