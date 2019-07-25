شكرا لقرائتكم لايبزيغ يتعاقد مع الإنجليزي لوكمان 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع أديمولا لوكمان من فريق إيفرتون الإنجليزي لمدة خمس سنوات.

وكان لوكمان أعير لفريق لايبزيغ في النصف الثاني من موسم 2017 - 2018 وسجل وقتها خمسة أهداف في 11 مباراة خاضها مع الفريق.

وقال ماركوس كروشي المدير الرياضي: "كانت رحلة مفاوضات طويلة للغاية، والسبب الرئيسي في ذلك أننا أردنا التعاقد معه في الصيف الماضي. ولكننا كنا عنيدين وحقق ذلك ثماره".

Advertisements

وينبغي أن تكون القيمة الإجمالية للصفقة تحت 20 مليون يورو.

وأصبح لوكمان اللاعب الخامس الذي يتعاقد معه لايبزيغ بعد كريستوفر نكونكو (باريس سان جيرمان) وهانيس ولف (سالزبورغ) ولوان كانديدو (بالميراس) وإيثان أمبادو (تشيلسي).

وقال لوكمان: "سعيد للغاية بعودتي هنا وأتمنى العمل على ما تركته في النصف الثاني من عام 2018".