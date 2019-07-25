شكرا لقرائتكم كريستال بالاس يحول إعارة أيو إلى انتقال كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل نادي كريستال بالاس الإنجليزي يوم الخميس على خدمات المهاجم الغاني جوردان أيو بشكل دائم لمدة ثلاثة أعوام، بعدما كان معاراً الموسم الماضي من سوانزي سيتي.

وقال أيو في تصريحات للموقع الإلكتروني لكريستال بالاس: استمتعت للغاية بالموسم الماضي. استمتعت بالملعب، الجماهير، زملائي كانوا جيدين للغاية معي كل شيء كان إيجابيا ولذلك قررت الاستمرار مع كريستال بالاس.

وقال روي هودسون مدرب كريستال بالاس إن أيو يلائم بشكل جيد طريقة لعب الفريق. وأضاف مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق : لقد أثبت نفسه كعضو مخلص بالفريق وبالتأكيد لعب دورا مع النادي في حصد أعلى نقاط في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.