Started مشاهدة مباراة مصر والنرويج يلا شوت مصر والنرويج بث مباشر “إنطلقت دلوقت” LiveHd...

مشاهدة مباراة مصر والنرويج، بث مباشر يلا شوت، نتابع معكم كورة لايف مباراة مصر والنرويج اليوم في الدور ربع النهائي من بطولة كرة اليد، مونديال أسبانيا للشباب لكرة اليد، حيث يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب النرويجي للشباب، ونتابع توقيت المباراة الساعة السابعة إلا ربع، ونتابع معكم بث مباشر يلا شوت مصر والنرويج عبر قناة المباراة الرسمية، مشاهدة مباراة مصر والنرويج

كورة لايف مصر والنرويج، ماتش كرة اليد بين مصر والنرويج، وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد الفوز على صربيا بنتيجة 30-29 بينما النرويج تأهل بعد الفوز على البرازيل في دور الستة عشر، تابع لايف مصر والنرويج ماتش ماتش اليوم.

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في تمام الساعة 6:45 مساءًا بتوقيت القاهرة يتم بث مباراة كرة اليد في مونديال أسبانيا، مباراة ربع النهائي بين مصر والنرويج بث مباشر يلا شوت حصري، والقنوات الناقلة نقوم بعرضها على اليوتيوب مجانًا في حين البدء، ونحن معكم بكل جديد، تابع لايف ماتش مصر والنرويج

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المنتخب المصري يضم عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد، وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضي وحازم ممدوح، ومحمد الأزهري ومحسن رمضان، وعمر خالد وعمر سامي وخالد وليد وياسر محمد.

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