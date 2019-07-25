أدخل شوف مشاهدة مباراة مصر ضد النرويج يوتيوب Egypt vs Norway ماتش كرة اليد القنوات الناقلة...

مصر ضد النرويج يلا شوت حصري، نتابع معكم مباراة كرة اليد اليوم بين مصر ضد النرويج، كورة ستار مصر ضد النرويج في ربع نهائي كاس أسبانيا لكرة اليد، ونرصد معكم القنوات الناقلة للمباراة لايف إتش دي، ونرصد معكم أخبار المباراة، وتنطلق المباراة لايف بدون تقطيع الساعة 6:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، ونتابع بث مباشر مصر ضد النرويج إتش دي في حين توافر رابط البث المباشر

كورة لايف، المنتخب المصري فاز على أستراليا بنتيجة 44-17 في الإفتتاح بالمونديال، وفاز على نيجيريا 47-30 وفاز على السويد 32-22، وفاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38-36 السبت، وفاز على فرنسا بالمفاجأة الكبرى بنتيجة 37-32، وفاز على صربيا 30-29

المنتخب المصري يلا شوت

المنتخب يتكون من:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد

وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد

وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضي وحازم ممدوح

ومحمد الأزهري ومحسن رمضان

وعمر خالد وعمر سامي وخالد وليد وياسر محمد.

كورة لايف مصر ضد النرويج

الاسطورة مصر ضد النرويج، بث مباشر مصر ضد النرويج، مصر ضد النرويج بث مباشر، مصر ضد النرويج يلا شوت، يلا شوت مصر وفرنسا، بث مباشر مصر ضد النرويج، مصر ضد النرويج بث مباشر، ماتش مصر ضد النرويج، تابع لايف مصر ضد النرويج، كورة أون لاين مصر ضد النرويج

Advertisements

يوتيوب إتش دي، نتابع معكم رابط البث المباشر، كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والنرويج تابع لايف، مشاهدة يوتيوب مباشرة، تابع لايف ماتش مصر والنرويج اليوم إتش دي بدون تقطيع، والمباراة تنطلق الساعة السابعة إلا ربع، تابع حصري إتش دي

الآن البث الحي يبدأ، وتنطلق المباراة السابعة إلا ربع، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار العاجلة، تابع لايف مصر والنرويج إتش دي لايف

لايف إتش دي الآن نتابع معكم بث مباشر مباراة اليوم، ونتابع معكم رابط المشاهدة المباشر، من أجل سهولة المتابعة، تابع لايف الآن، بث مباشر مباريات في كافة الدوريات العالمية، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة ونتابع معكم مباراة مصر

بث مباشر مصر ضد النرويج

نتابع رابط البث المباشر لايف بدون تقطيع هنا في حين توافره