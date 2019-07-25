الإسباني سيبايوس من ريال مدريد الى أرسنال على سبيل الإعارة

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أعلن أرسنال الإنكليزي الخميس أنه ضم لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي انتقال إبن الـ22 عاما الذي خاض 23 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، الى النادي اللندني بعد أن قاد منتخب بلاده الى الفوز بكأس أوروبا دون 21 عاما الشهر الماضي.

وأشار المدرب الإسباني لأرسنال أوناي إيمري الى "أننا متحمسون لرؤية داني ينضم إلينا. إنه لاعب موهوب يتمتع بالكثير من القدرات الفنية والابداعية والدقة"، فيما كشف اللاعب الدولي الإسباني لموقع أرسنال أن "المدرب لعب دورا حاسما في قراري الانضمام الى هذا الفريق الكبير".

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وتابع "إنه مدرب إسباني ويعرفني من الوقت الذي قضيته مع أندية أخرى"، أولها اشبيلية الذي بدأ معه مشواره الكروي عام 2004 قبل الانتقال الى الجار ريال بيتيس حيث بدأ مشواره الاحترافي عام 2014 قبل أن يوقع مع ريال في 2017.

وأكد سيبايوس "أنا سعيد حقا لحصولي على فرصة مساعدة أرسنال لتحقيق أهدافنا".

وأصبح الإسباني اللاعب الثاني الذي ينضم لأرسنال هذا الصيف بعد المهاجم البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي (18 عاما) القادم من إيتوانو.