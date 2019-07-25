لقب عالمي ثالث لدريسل ورقمان عالميان لويلسون وسيدات استراليا

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أحرز الأميركي كايليب دريسل الخميس ذهبية سباق 100 م حرة وتوج بلقبه العالمي الثالث في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية.

وقطع دريسل مسافة السباق بزمن 46,96 ثانية بفارق خمسة أجزاء في المئة من الثانية عن الرقم القياسي العالمي الصامد منذ 10 سنوات (46,91 ث باسم البرازيلي سيزار سييلو) وعهد بدلات السباحة، متفوقا على البطل الأولمبي في المسافة الأسترالي كايل تشالمرز (47,08 ث) والروسي فلاديسلاف غرينيف (47,82 ث).

وبتتويجه بهذه الذهبية الجديدة، أصبح الملك الجديد لسباقات السرعة السباح الأسرع بدون بدلات السباحة، كونه الوحيد الذي نزل تحت حاجز 47 ثانية.

ورفع دريسل (22 عاما) غلته إلى 10 من الألقاب العالمية بعد سبع ذهبيات في مونديال 2017 في بودابست.

ونال دريسل ذهبيتي 50 م فراشة والتتابع 4 مرات 100 م حرة.

ويملك دريسل فرصة زيادة غلته في النسخة الحالية حيث سيخوض سباقي 50 م حرة و100 م فراشة في الفردي، وثلاث سباقات في التتابع 4 مرات 200 م حرة و4 مرات 100 م متنوعة و4 مرات حرة (مختلط).

ومنح الياباني دايا سيتو بلاده ذهبيتها الاولى في غوانغجو عندما أحرز اللقب العالمي في سباق 200 م متنوعة بتسجيله 1:56.14 دقيقة، متقدما على السويسري جيريمي ديبلانش (1:56.56 د) والأميركي تشايس كاليش (1:56.78 د).

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وهو اللقب العالمي الثالث لسيتو في مسيرته الاحترافية.

وتوجت المجرية بوغلاركا كاباس بذهبية سباق 200 م فراشة بزمن 2:06.78 دقيقة أمام الأميركيتين كاتي كرابوت (2:06.95 د)وهالي فليكينغر (2:07.04 د)، رافعة غلة بلادها في البطولة إلى ثلاثة ألقاب بعد ذهبية كريستوف ميلاك الاربعاء في سباق 200 م فراشة مع رقم قياسي عالمي، وذهبية كاتينكا هوسو في سباق 200 م متنوعة.

وعادل الاسترالي مات ويلسون الرقم القياسي العالمي في سباق 200 م صدرا بتسجيله 2:06.67 دقيقة في نصف النهائي، وهو الرقم الذي كان سجله الياباني إيباي واتانابي في 29 كانون لاثاني/يناير 2017 في طوكيو.

وتأهل واتانابي بدوره إلى السباق النهائي المقرر الجمعة.

وحقق المنتخب الاسترالي للسيدات رقما قياسيا عالميا في سباق التتابع 4 مرات 200 م حرة بتسجيله 7:41.50 ثانية في طريقه لاحراز اللقب العالمي.

وكان الرقم السابق وهو 7:42.08 بحوزة سيدات الصين وسجلنه في 30 تموز/يوليو 2009 في بطولة العالم في روما.

وتقدمت الاستراليات على الولايات المتحدة المتوجة باللقب أربع مرات (7:41.87 د) وكندا (7:44.35 د).

وتوجت الأميركية أوليفيا سموليغا بذهبية سباق 50 م ظهرا بزمن 27,33 ثانية أمام البرازيلية إتيين ميديروش (27,51 ث) والروسية داريا فاسكينا (27,51 ث).