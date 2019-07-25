شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بـ300 ألف جنيه مستحقات الحكام و المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الكرة مبلغ 200 ألف جنيه، يتحملها كل ناد فى الدوري الممتاز مستحقات حكام خلال الموسم الجديد 2019 – 2020. وطلب اتحاد الكرة من الأندية سداد المستحقات الخاصة بالحكام على دفعتين بواقع 100 ألف جنيه فى الدور الأول ومثلهم فى الدور الثاني للدوري. كما حدد اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف جنيه للكشف على المنشطات بواقع 50 ألف فى الدور الأول ومثلهم فى الدور الثاني . كما أشترط مسئولو اتحاد الكرة فى المنشور المرسل للأندية بتعليمات القيد للموسم الجديد بتطبيق القيمة المضافة وهي 14 %.

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