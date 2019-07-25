شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم كبير في الأهلي بعد التتويج بالدوري الـ41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الاهلى إقامة حفل تكريم موسّع لفريق الكرة بالنادي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري الممتاز.

وفاز الاهلي ببطولة الدوري الممتاز أمس ، الأربعاء، بعد الفوز على المقاولون العرب للمرة الـ41 في تاريخ النادي والرابعة على التوالي.

وقرر مسئولو الاهلي إقامة حفل تكريم كبير للأهلي خلال الفترة المقبلة تكريماً للاعبين بعد حصد اللقب رغم الظروف الصعبة التى مر بها الفريق هذا الموسم. يذكر أن الاهلي سيواجه الزمالك الأحد المقبل في برج العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز.