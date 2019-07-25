شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العالمية تكشف الصراع الأوروبي علي محمد الشناوي حارس الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتدى محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي ومنتخب مصر قفاز الإجادة وهو غير جديد على الحارس المجتهد، حيث كشفت البطولة الافريقية عن المعدن الحقيقي لأخطبوط جديد في حراسة المرمى، فالشناوي استحق لقب الأفضل في المباريات التي شارك فيها مع الفراعنة منذ أن حجز مقعدًا في تشكيل المنتخب الوطني، فمنذ التمثيل الدولي الأول في المباراة الودية التي جمعت مصر والبرتغال استعدادًا لكأس العالم بروسيا العام الماضي، ثبت محمد الشناوي أقدامه مع منتخب مصر ليحجز مكانًا ظل شاغرًا وسببًا في حيرة المدربين منذ تقدم سن عصام الحضري وعدم وجود البديل المناسب للسد العالي.

وبعد تألق الشناوي في الفترة الماضية، كشفت الصحافة العالمية عن صراع أوربي علي حارس الفراعنة من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث دخل الشناوي حسابات لأندية اسبانية و فرنسية وانجليزية وتركية وبرتغالية .

Advertisements

ريال مدريد الاسباني كان أحد اهم الأندية التي ترغب في ضم محمد الشناوي حيث ، كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" المقربة من النادي الملكي عن أن إدارة نادى ريال مدريد وضعت حارس الأهلى فى قائمة المطلوبين خلال الميركاتو الصيفى، لتعويض رحيل الحارس الكوستاريكى نافاس عن الفريق الملكى.

وكانت صحيفة "ليدر فيلا" الإنجليزية كشفت فى وقت سابق عن وجود منافسة بين ناديى أرسنال وأستون فيلا للتعاقد مع محمد الشناوى ، مشيرة إلى أن إدارة أستون فيلا تنوى ضم الحارس الدولى مقابل دفع مبلغ يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى هذا الصيف، مؤكدة أن نادى أرسنال يريد التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 30 عاماً، ليكون بديل الحارس الأساسى لينو بالموسم القادم بعد رحيل بيتر تشيك بشكل رسمى.

كما كشفت الصحافة العالمية ، عن تلقي محمد الشناوي عروضاً من 4 أندية في فرنسا وتركيا بجانب عرضيين من أندية عربية، وينتظر الشناوي وصول هذه العروض بشكل رسمي من أجل مناقشتها مع إدارة الاهلي.