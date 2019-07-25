شكرا لقرائتكم خبر عن نادى جزيرة الورد بالمنصورة يتعاقد مع لاعبة سلة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى جزيرة الورد بالمنصورة، برئاسة المحاسب طارق عبد الهادى، التعاقد مع لاعبة كرة السلة الأمريكية المحترفة "ايلي بيبنز ترايون" للإنضمام لصفوف فريق سيدات كرة السلة بالنادى فى أول موسم للفريق بالدور الممتاز.

وكان مدير النشاط الرياضى بنادى جزيرة الورد حسام محرم، قد أعلن عن تعاقد النادى مع لاعبة كرة السلة الأمريكية المحترفة التى تبلغ من العمر 22 عاماً، والتى لعبت فى دورى الجامعات الأمريكى لكرة السلة، وتعتبر إضافة قوية لصفوف الفريق، ومن المنظر أن تصل اللاعبة إلى المنصورة خلال أيام، لإتمام تعاقدها مع جزيرة الورد، وتنضم لتدريبات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

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يذكر أن الجهاز الفنى لفريق سيدات جزيرة الورد لكرة السلة، يضم كل من أحمد أبو العنين مدير فنياً، ويوسف عبد العاطى مدرب عام، وهيثم أحمد مدرب، ومحمد الشرشابى مدرب أحمال، ودكتور محمد عبد العزيز أخصائى العلاج الطبيعى، ومدير إدارى خالد السعيد وهبة علاء.