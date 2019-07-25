سوبر كورة.. هل رفض الزمالك الممر الشرفى للأهلى؟ الجبلاية: إجبارى الموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تنظيم " ممر شرفي" للاعبي الأهلي خلال مباراة القمة 118 المقرر لها الأحد المقبل أمام الزمالك فى ختام مباريات الجولة الـ34 للدورى. كان الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 فى تاريخه عقب الفوز على المقاولون أمس 3 / 1 ليرفع رصيده للنقطة 77 ويزيد الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثاني لـ5 نقاط ، لتكون مباراة القمة تحصيل حاصل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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