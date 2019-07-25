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وصول شباب اليد إلى ملعب لقاء النرويج فى مونديال أسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منتخب شباب كرة اليد إلى صالة أس ترافير ساس استعدادا لمواجهة النرويج فى مباراة ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا، والمقرر لها فى السابعة مساء اليوم.

و يسعى منتخب شباب كرة اليد إلى الفوز على النرويج لتحقيق حلم المصريين بالوصول إلى المربع الذهبى و ضمان مركز يليق بأسم مصر .

تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

 وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول  بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

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