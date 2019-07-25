سوبر كورة.. مؤشرات لفشل صفقة الزمالك وبيراميدز التبادلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت فى الأفق بعض المؤشرات لإمكانية فشل الصفقة التبادلية المنتظرة بين ناديى الزمالك وبيراميدز خلال الميركاتو الصيفى الحالى، والتى أعلن عنها النادى الأبيض فى الأيام القليلة الماضية.
وكشف مسئولو الزمالك عن عقد جلسة مفاوضات مع مسئولى بيراميدز لحسم صفقة تبادلية بين الناديين، خلال فترة التنقلات الحالية، بعدما أبدى كل نادٍ رغبته فى تدعيم صفوفه بلاعبين من النادى الآخر.
ووضع الزمالك عددا من لاعبى بيراميدز فى دائرة اهتماماته خلال الميركاتو الصيفى الحالى، فى مقدمتهم عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور ومحمد مجدى قفشة، كما أبدى بيراميدز رغبته فى ضم بعض لاعبى القلعة البيضاء.
ويعد دخول النادى الأهلى فى مفاوضات لضم ثنائى بيراميدز دونجا وقفشة أحد الأسباب الرئيسية فى تعطيل مفاوضات الزمالك للتعاقد مع اللاعبين، مع الوضع فى الاعتبار عدم إقامة جلسة المفاوضات التى سبق وأعلن مسئولو القلعة البيضاء عقدها عدة مرات ولم يحدث لأسباب غير معلنة.
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