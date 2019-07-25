شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع حارس بتروجت والإعلان بعد وصول الاستغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الزمالك فى الحصول على توقيع محمد صبحى حارس مرمى بتروجت، وذلك لضمه من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى بالفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع بتروجت حول ضم الحارس الشاب خلال الفترة الأخيرة وذلك للتوصل إلى اتفاق حول انتقال محمد صبحى إلى قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن يتسلم النادى الأبيض الاستغناء بالحارس خلال الساعات القادمة من أجل الإعلان الصفقة فى ظل بحث النادى الأبيض عن تعزيز مركز حراسة مرمى الفريق فى الموسم الجديد.

يذكر أن محمد صبحى من الحراس الذى ظهروا بشكل رائع خلال مباريات منتخب الشباب واستطاع حجز مكانة لنفسه بصفوف الفراعنة على حساب حراس الأهلى والزمالك ودخل حسابات عدداً من أندية الدورى الممتاز، إلا أن رغبته فى الانتقال إلى النادى الأبيض حسمت المسألة بعد الحصول على توقيعه تمهيدا لضمه فى الساعات القادمة من بتروجت.