شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يفاوض محمود فتح الله لتدعيم دفاع الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى الترسانة خط مفاوضات مع محمود فتح الله، مدافع فريق النجوم الحالى والزمالك السابق، لدعم دفاع الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد.

من جانبه أكد كريم شحاتة، مدير الكرة بنادى الترسانة، أن محمود فتح الله سيكون إضافة قوية للفريق وسيقودهم للصعود للدورى الممتاز، خاصة أنه لاعب دولى ويمتلك باعا كبيرا من الخبرة.

وأضاف كريم أنه تحدث مع فتح الله وفاوضه للانضمام لصفوف الترسانة، مؤكدًا أن علاقته جيدة جدًا باللاعب والتى قد تسهل مهمة ضمه، إلا أن فتح الله يمتلك العديد من العروض ومنها من أحد أندية الدورى اللبنانى ويقوم بدراستها حاليًا، قائلا، "انضمام فتح الله للترسانة سيكون إضافة، وتجربة جديدة فى تاريخ اللاعب، خاصة أن الترسانة نادٍ جماهيرى كبير وضم العديد من نجوم الكرة السابقين".