شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لاتفاق نهائى مع الزمالك لضم إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو نادى بيراميدز اتفاقهم مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل ضم إبراهيم حسن لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق مسئولو الناديين علي كل تفاصيل التعاقد، بعدما أصر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز علي ضم اللاعب من القلعة البيضاء نظرًا لدرايته الكافية بإمكانياته ومهاراته منذ ان كانا فى الإسماعيلى.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اتمام الصفقة بشكل رسمى عقب مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل علي استاد برج العرب.