شكرا لقرائتكم خبر عن "القمة" آخر مباراة لعماد السيد فى حراسة الأبيض قبل الانتقال لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد عماد السيد، حارس الزمالك، فى حراسة مرمى الفريق الأبيض، فى مواجهة الأهلى المقبلة، فى القمة 118، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وتعد القمة 118 آخر مباراة لعماد السيد فى حراسة مرمى الزمالك بعدما عاد لحراسة مرمى الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلى التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1.

ومن المقرر أن ينتقل عماد السيد إلى الاتحاد السكندرى بشكل رسمى بعد القمة لينضم إلى زعيم الثغر بعدما أجل مسئولو النادى الأبيض بالاتفاق مع النادى السكندرى انتقال الحارس لحين الانتهاء من مباريات الدورى الذى توج به الأهلى بشكل رسمى فيما جاء الزمالك وصيفا للبطولة بعد احتلاله المركز الثانى برصيد 72 نقطة.