شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الأهداف.. تعرف على قائمة هدافى الأهلى بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج النادى الأهلى ببطولة الدورى هذا الموسم بعد الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر القمة برصيد 77 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك الذى يقع فى الوصافة.

واستطاع الأهلى أن يسجل خلال الموسم 55 هدفا، من خلال 20 لاعبا بالفريق فى مختلف المراكز

ويضم بنك أهداف الأهلى 20 لاعبًا، وجاء ترتيبهم كالتالى:

يتصدر على معلول قائمة هدافى الأهلى برصد 7 أهداف، ويليه الثنائى مروان محسن ووليد أزاروا فى المركز الثانى برصيد 6 أهداف لكل منهما .

Advertisements

وبالانتقال إلى المرتبة الثالثة سجل حسين الشحات وجونيور أجاى 4 أهداف لكل منهم، ومن اللاعبين أصحاب الأهداف الثلاثة أحمد الشيخ وجيرالدو.

وفى قائمة الثنائية هناك 9 لاعبين سجل كل منهم هدفين فقط وهم أيمن أشرف، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، كريم نيدفيد، صالح جمعة، ناصر ماهر، رمضان صبحى، محمد شريف، و صلاح محسن، وساليف كوليبالى.

وبالنسبة لقائمة الهدف الواحد فى الموسم فيأتى فيها كل من مؤمن زكريا، ووليد سليمان، ومحمد هانى.

وفيما يخص الهدف الـ 55 للأهلى فتم تسجيله عن طريق أحمد على لاعب الجونة، والذى سجل هدف فى مرماه بالخطأ.