بالمستندات.. اتحاد الكرة يزيد عدد القائمة.. ويضع 7 قواعد لقيد الأجانب وحد أقصى للإعارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قواعد القيد بالنسبة للموسم المقبل 2019-2020، حيث تقرر زيادة القائمة الخاصة بكل ناد إلى 30 لاعبًا، والسماع بقيد لاعب شمال أفريقي كمحلي، ووضع حد أقصى للاعبين المعارين والاستبدال في موسم الانتقالات الشتوية.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع عدد اللاعبين المقيدين في قوائم الأندية إلى 30 لاعبًا منذ بداية الموسم المقبل 2019-2020، فيما قام بإلغاء مسابقة 1999 الخاصة بلاعبي المنتخب الأولمبي الذي يستعد لتصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

ورفع الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة اللاعبين في كافة الأقسام إلى 30 لاعبًا، على أن تكون مسابقات مواليد 1999، 2001، 2003، و2004 اجبارية لأندية القسم الأول، ومسابقة 2005 اختيارية.

وجاء قرار الأندية برفع عدد اللاعبين بعدما نصت لائحة الموسم الماضي على قيد 25 لاعبًا حتى موسم الانتقالات الشتوية، ويتم بعد ذلك زيادة العدد إلى 30 لاعبًا، حتى نهاية الموسم.

ورفض الاتحاد المصري مشاركة اللاعبين المقيدين في البراعم في المسابقات حتى مواليد 2007 مع الفريق الأول.

وسيتسبب إلغاء مسابقة اللاعبين مواليد 1997 في إجبار الأندية على ضم هؤلاء اللاعبين إلى القائمة بدلًا من التعامل معهم كلاعبين ناشئين يمكنهم المشاركة في المباريات بدون التواجد في القائمة المحلية.

وقرر الاتحاد المصري في لائحته أيضًا السماح للاعبين بالانتقال الحر إذا تأخر النادي في سداد المستحقات لمدة شهرين بناءًا على قرار من لجنة شئون اللاعبين.

قواعد قيد الأجانب

قال الاتحاد المصري لكرة القدم في لائحة القيدة لموسم 2019- 2020، أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال أفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020-2021.

وأتت قواعد قيد الأجانب كما يلي:

في حالة استقدام لاعب أجنبي لابد أن يكون مقيدًا بأحد أندية القسم الأول أو الثاني في بلده.

1- يسمح بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول، أسوة بالموسم الماضي، علمًا بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءًا من الموسم الجديد 2020-2021.

2- يسمح بقيد عدد 2 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد من أندية القسم الثاني ويكونون ضمن العدد المحدد للقائمة (إلا الأندية التي لديها لاعبون مستمرة عقودهم، يستمر قيد هؤلاء اللاعبين حتى نهاية عقودهم على ألا يشارك في المباراة سوى عدد 2 لاعبين فقط)

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3- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد لأندية القسم الثالث.

4- يجوز قيد لاعب واحد فقط فلسطيني، أو سوري أو شمال أفريقي ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الأجانب على أن تطبق هذه المادة موسم 2019-2020 فقط (ويعامل معاملة المصريين).

5- يجوز للقسم الرابع تحرير عقود احترافية مع للاعبيه.

6- لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.

7- يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم حتى مواليد 2002، ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك.

مواعيد القيد

تبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2019، ويكون يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 أخر موعد لتسجيل القائمة الأولى.

وأوضح اتحاد الكرة أن "القوائم الإضافية تبدأ اعتبارًا من تسجيل القائمة الأولى بعد سداد إلتزاماتها."

وأخر موعد للتسجيل سيكون كالتالي:

- بالنسبة للقسم الأول يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، والقسم الثاني يوم الإثنين 30 سبتمبر، والقسم الثالث 3 أكتوبر، والقسم الرابع 10 أكتوبر.

أما فيما يخص فترة التسجيل الثاني، فستكون اعتبارًا من الأربعاء 1 يناير 2020، وحتى الجمعة 31 يناير، ولا يجوز استخراج بطاقة اللعب ومشاركة اللاعب إلا بعد اعتماد القائمة من الاتحاد.

قواعد الإعارة والاستبدال

فيما يتعلق بقواعد الإعارة: "يجوز للنادي إعارة أي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمدة لا تجوز مدة عقده الأأصلي، بعد أقصى خمسة لاعبين."

وتابع: "بالنسبة للاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي انهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمة ناديه ويمكن قيد لاعب بدلًا منه بحد أقصى خمسة لاعبين."