مصدر: غزل المحلة يرفض عرض الزمالك المالي لضم إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أخطر مسؤولو نادي غزل المحلة، إدارة الزمالك برفض عرضهم لضم إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق المعار لحرس الحدود، مقابل 7 مليون جنيه. وبحسب تصريحات مصدر مسؤول بنادي غزل المحلة، لمصراوي، فأن إدارة ناديه أكدت أن العرض لا يُناسب قيمة اللاعب المالية. وطالب مجلس إدارة غزل المحلة من مسؤولي الزمالك رفع القيمة المالية الخاصة بضم اللاعب للموافقة على انتقاله إلى القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية. يُذكر أن إمام عاشور، قد شارك في الموسم الجاري 2018/2019 مع حرس الحدود في 32 مباراة؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا لزملائه خلال 1664 دقيقة لعب.

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