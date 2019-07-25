لهذا السبب يخضع تشابي ألونسو للمحاكمة

يخضع اللاعب الإسباني السابق والمدرب الحالي لناشئين ريال سوسييداد، تشابي ألونسو، للمحاكمة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمدريد، على صلة بثلاث جرائم ارتكبت بحق الخزانة العامة في أعوام 2010 و2011 و2012.

أشارت مصادر قضائية إلى أن المحكمة الابتدائية في مدريد، حددت تاريخ الجلسة في 11 و12 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما أعلنت أن محاكمة لاعب ريال مدريد السابق من اختصاصها.

وتطالب النيابة الإسبانية بالسجن لمدة 5 أعوام لتشابي ألونسو ومستشارييه الماليين إيفان زالديا، وإغناسي مايستري، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4 ملايين يورو.

كما تطالب بإجبار المتهمين الثلاثة على دفع قيمة التهرب الضريبي 2.032.845 مليون.