مانشستر يونايتد يهزم توتنهام بصعوبة ودياً

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي نتائجه الإيجابية في استعدادته للموسم المقبل، الذي يبدأه رسمياً في 11 أغسطس (آب) ضد غريمه تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وذلك بتحقيقه فوزه الودي الرابع توالياً، وجاء على حساب توتنهام 2-1، اليوم الخميس، في شنغهاي.

وكان فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير الذي سيغيب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد انهائه الموسم الماضي في المركز السادس، استهل تحضيراته بفوزين في أستراليا على بيرث غلوري 2-صفر ومواطنه ليدز يونايتد 4-صفر، قبل أن يبدأ مشواره في كأس الأبطال الدولية الودية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1-صفر في سنغافورة.

تواجه “الشياطين الحمر” مع غريمهم اللندني توتنهام في شنغهاي وخرجوا منتصرين بفضل البديل الشاب أنجيل غوميز (18 عاما) الذي افتتح سجله التهديفي مع الفريق الأول بأفضل طريقة من خلال تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80.

وكان يونايتد البادىء بالتسجيل في الدقيقة 21 عبر الفرنسي أنطوني مارسيال، قبل أن يعادل البديل البرازيلي لوكاس مورا لفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (65).