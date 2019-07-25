الرجاء يدعم صفوفه بـ " عيسي " النصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء بقيادة هاني العقبي تدعيم صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع إبراهيم عيسي حارس مرمي فريق النصر السابق في صفقة انتقال حر. في صفقة انتقال حر. وجاء التعاقد مع عيسي بعد مفاوضات جاده قادها أحمد الساعاتي وكيل اللاعب خاصة بعد إقتناع الجهاز الفني بإمكانيات الحارس الذي شارك في الدوري الممتاز من قبل وكذلك صغر سنه. إقتناع الجهاز الفني بإمكانيات الحارس الذي شارك في الدوري الممتاز من قبل وكذلك صغر سنه. ويشارك الرجاء في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري ويسعي الفريق للعودة للأضواء بعد هبوطه الموسم قبل الماضي.

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