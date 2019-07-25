رسمياً..أستون فيلا يضم دوجلاس لويز

أعلن نادي أستون فيلا اليوم الخميس عن تعاقده مع دوجلاس لويز، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.
ولم يعلن أستون فيلا مدة وقيمة صفقةانضمام دوجلاس إلي صفوف أستون فيلا، عبر موقعه الرسمي، إلا أن بعد التقارير قد أشارت في وقت لاحق أن صفقة البرازيلي كلفت النادي نحو 15 مليون جنيه استرليني.
وتعد صفقة دوجلاس الذي لعب سابقاً ضمن صفوف جيرونا الاسباني، هي العاشرة لأستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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