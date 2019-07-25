الترسانة يدعم صفوف الفريق بمدافع النجوم

أنهى مسئولو نادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني، إجراءات التعاقد مع إسلام حازم مدافع النجوم لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة دوري المظاليم. لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة دوري المظاليم. وحضر التوقيع طارق سعيد حسانين رئيس الترسانة وكريم شحاتة مدير الكرة ووكيل أعمال اللاعب. وكريم شحاتة مدير الكرة ووكيل أعمال اللاعب. ويسعى الجهاز الفنى للشواكيش بقيادة علاء ميهوب المدير الفني للفريق الجديد، لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى العام المقبل بالقسم الثانى.

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