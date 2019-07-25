أشرف صبحي يلتقي وكيل لجنة الشباب والرياضة بالنواب لتطوير استاد بورسعيد

التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنائب محمود حسين عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من أجل بحث سبل تطوير استاد بورسعيد ومركز شباب استاد بورسعيد. حيث من المقرر أن يتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمعاينة استاد بورسعيد لاستكمال عمليات التطوير التي تمت فيه، بالإضافة الي العمل على الارتقاء بالمنطقة المحيطة له علي غرار ما حدث في باقي الاستادات التي تم تطويرها من أجل المشاركة في بطولة الأمم الافريقية التي استضافتها مصر، وكذلك بحث تطوير مركز شباب الاستاد، والعمل على التنسيق مع محافظة بورسعيد والسيد المحافظ من أجل العمل على تذليل كل العقبات التي قد تؤخر عملية التطوير، والذي يأتي في إطار عملية التطوير المستمرة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة. تشكيل لجنة فنية لمعاينة استاد بورسعيد لاستكمال عمليات التطوير التي تمت فيه، بالإضافة الي العمل على الارتقاء بالمنطقة المحيطة له علي غرار ما حدث في باقي الاستادات التي تم تطويرها من أجل المشاركة في بطولة الأمم الافريقية التي استضافتها مصر، وكذلك بحث تطوير مركز شباب الاستاد، والعمل على التنسيق مع محافظة بورسعيد والسيد المحافظ من أجل العمل على تذليل كل العقبات التي قد تؤخر عملية التطوير، والذي يأتي في إطار عملية التطوير المستمرة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة.

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