ضربة موجعة لمانشستر يونايتد بعد إصابة مدافع الفريق

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضربة موجعة، بعد إصابة المدافع الإيفواري إيريك بايلي، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الشياطين الحمر بتوتنهام الإنجليزي، خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وتعرض اللاعب للإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة السبيرز الودية

في شنجهاي، وسيجرى اللاعب أشعة لمعرفة مدة غيابه عن الفريق.

وقال المدرب النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، "حزين لإصابة بايلي، ولكن لدينا 6 مدافعين في الفريق، وسيأخذ الجميع فرصة

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للمشاركة".

وتابع" فيل جونز لديه خبرة كبيرة، ماركوس روخو وكريس سمولينج أخذوا فرصتهم، وقدموا أداءً جيد".

وواصل" بالطبع أنا لا أكون سعيدًا أبدًا، عندما يتعرض أحد اللاعبين للإصابة، أتمنى أن لا تسوء حالته".

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق الفوز على توتنهام بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهم عصر اليوم الخميس.