اخبار الرياضه

على هاشم يعلن قائمة منتخب مصر لناشئات السلة المشاركة في بطولة أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن على هاشم المدير الفني لمنتخب ناشئات مصر لكرة السلة، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة أفريقيا، التي تنطلق في الفترة من 27 يوليو الجاري الي يوم 4 أغسطس القادم برواندا.

وتتجه البعثة فجر الجمعة لخوض منافسات

البطولة.

وتضم قائمة الجهاز الفني كلًا من..

Advertisements

علي هاشم مدير فني، وعمرو عاصم مدرب عام، وكريم إسماعيل مدرب، أحمد إبراهيم مخطط أحمال، داليا مصطفي طبيبة، الاء خالد عبد المحسن

إدارية القاهرة ، الاء مصطفي إدارية اسكندريه.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من...

 فريدة مسعد، منة الله شريف العريني، رضوي علاء عبد الرحمن، لوجي محمد سامي، جني حازم بركه، ملك عبد القادر، ملك محمد سامي، آية الفقي / الغابة، فريدة أحمد البندارى، فريدة خالد، فريدة تامر رأفت، هالة علي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على هاشم يعلن قائمة منتخب مصر لناشئات السلة المشاركة في بطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا