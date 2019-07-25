على هاشم يعلن قائمة منتخب مصر لناشئات السلة المشاركة في بطولة أفريقيا

أعلن على هاشم المدير الفني لمنتخب ناشئات مصر لكرة السلة، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة أفريقيا، التي تنطلق في الفترة من 27 يوليو الجاري الي يوم 4 أغسطس القادم برواندا.
وتتجه البعثة فجر الجمعة لخوض منافساتالبطولة.
وتضم قائمة الجهاز الفني كلًا من..
علي هاشم مدير فني، وعمرو عاصم مدرب عام، وكريم إسماعيل مدرب، أحمد إبراهيم مخطط أحمال، داليا مصطفي طبيبة، الاء خالد عبد المحسنإدارية القاهرة ، الاء مصطفي إدارية اسكندريه.
وتضم قائمة اللاعبات كلًا من...
فريدة مسعد، منة الله شريف العريني، رضوي علاء عبد الرحمن، لوجي محمد سامي، جني حازم بركه، ملك عبد القادر، ملك محمد سامي، آية الفقي / الغابة، فريدة أحمد البندارى، فريدة خالد، فريدة تامر رأفت، هالة علي .
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