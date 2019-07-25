شاهد.. حسين الشحات يحتفل بأول ألقابه مع الأهلي

أبدى حسين الشحات نجم النادي الأهلي، سعادته بالحصول على أول لقب له مع الفريق، منذ انتقاله إليه في يناير الماضي قادمًا من صفوف العين الإماراتي.

وقال الشحات عبر حسابه الشخصي

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله علي أول بطولة ليا مع النادي الأهلي مبروك لجماهير النادي الأهلي ورجالة نادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الأهلي والجهاز الفني لنادي الأهلي ".

وتمكن النادي الأهلي من حسم بطولة الدوري الممتاز لصالحه، بعد الفوز أمس الأربعاء على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتتبقى له مباراة وحيدة في البطولة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.