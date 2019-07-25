أبدى مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة موافقته على طلب لاعب المنتخب جمال عبدالناصر بإدراج اسمه في قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم للشباب التي ستنطلق نهاية أغسطس المقبل.
وكان اللاعب قد فوجئ باستبعاده من قائمة المنتخب رغم إنجازاته وترشحه للحصول على ميدالية في البطولة، إضافة إلى أنه أحد عناصر خطة الإعداد لدورة الألعابالأولمبية طوكيو 2020.
وعلمت الوفد من مصادر بالاتحاد أن رئيس الاتحاد العميد عصام نوار وافق على إدراج اللاعب في قائمة المنتخب بشرط تعهده بتحقيق ميدالية في البطولة في الوقت الذي تعهد فيه اللاعب ومدربه بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المصارعة يعد جمال عبدالناصر بالمشاركة في بطولة العالم بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.