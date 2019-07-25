اتحاد المصارعة يعد جمال عبدالناصر بالمشاركة في بطولة العالم بشرط

أبدى مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة موافقته على طلب لاعب المنتخب جمال عبدالناصر بإدراج اسمه في قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم للشباب التي ستنطلق نهاية أغسطس المقبل.

وكان اللاعب قد فوجئ باستبعاده من قائمة المنتخب رغم إنجازاته وترشحه للحصول على ميدالية في البطولة، إضافة إلى أنه أحد عناصر خطة الإعداد لدورة الألعاب

الأولمبية طوكيو 2020.

وعلمت الوفد من مصادر بالاتحاد أن رئيس الاتحاد العميد عصام نوار وافق على إدراج اللاعب في قائمة المنتخب بشرط تعهده بتحقيق ميدالية في البطولة في الوقت الذي تعهد فيه اللاعب ومدربه بذلك.