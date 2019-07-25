انتصار صعب لمانشستر يونايتد على توتنهام في كأس الأبطال

حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على توتنهام (2-1)، اليوم الخميس، في مدينة شنغهاي الصينية، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.



وأحرز أنتوني مارسيال وأنخيل جوميز هدفي مانشستر يونايتد، في الدقيقتين 21 و80، فيما سجل لوكاس مورا هدف توتنهام في الدقيقة 65.



وجرب مدربا الفريقين، أولي جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد)، وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، مجموعة كبيرة من اللاعبين في هذه المباراة.



ولجأ سولسكاير إلى إشراك الشاب مايسون جرينوود، كمهاجم صريح، أمام الثلاثي مارسيال وبول بوجبا ودانييل جيمس، كما شهدت المباراة أيضا مشاركة الظهير الأيمن الجديد أرون وان-بيساكا.



وفي الناحية المقابلة، أشرك بوكيتينو مهاجمه الشاب تروي باروت، إلى جانب نجم الفريق هاري كين، بينما قاد الفرنسي الجديد تانجاي ندومبيلي خط الوسط.



وهدد مانشستر يونايتد مرمى منافسه في الدقيقة الخامسة، عندما استلم مارسيال تمريرة داخل منطقة الجزاء من جيمس، قبل أن يسدد في القائم.



ورد توتنهام في الدقيقة 11، عندما هيأ باروت الكرة إلى ديلي ألي، الذي سددها لينقذها الحارس الإسباني دافيد دي خيا.



واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 18، نفذها أشلي يونج وتصدى لها الحارس باولو جازانيجا بسهولة، قبل أن يتقدم الشياطين الحمر في الدقيقة 21، عندما تلقى مارسيال كرة من أندرياس بيريرا، ليسددها من لمسة واحدة نحو القائم القريب داخل الشباك.







وتألق جازانيجا في التصدي لتسديدة من أشلي يونج، في الدقيقة 25، لكن إيقاع المباراة بات بطيئا، بعد استراحة مدتها دقيقتين من أجل شرب المياه.



ولم تشهد نهاية الشوط الأول أي فرص، باستثناء تسديدة بوجبا الخطيرة، التي ضلت طريق المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وأجرى مانشستر يونايتد 11 تبديلا بين الشوطين، وقابله توتنهام بمجموعة كبيرة من التبديلات أيضا، شهدت دخول لوكاس مورا وسون هيونج مين.



وحاول سون إسقاط الكرة من فوق حارس يونايتد البديل، سيرجيو روميرو، لكن كرته هزت الشباك من الخارج في الدقيقة 50.



وعاد المهاجم الكوري ليطلق تسديدة جديدة على المرمى، في الدقيقة 52.



وخرج مدافع مانشستر يونايتد إريك بايلي من الملعب، بسبب الإصابة، ليدخل مكانه أكسل توانزييبي.



وتصدى جازانيجا لتسديدة من لاعب مانشستر يونايتد فريد، في الدقيقة 60، قبل أن ينجح توتنهام في معادلة النتيجة بالدقيقة 65 عبر تصويبة من مورا، ارتدت من ظهير يونايتد لوك شاو وخدعت الحارس روميرو.



ورغم أن إيقاع اللعب كان سريعا، افتقد النصف الثاني من الشوط الفرص الخطيرة للفريقين، حتى الدقيقة 80، عندما تبادل جوميز الكرة مع خوان ماتا، قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة لمرمى توتنهام، ليعيد يونايتد إلى المقدمة.



وألغى الحكم هدفا لمهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، في الدقيقة 82 بداعي التسلل.



وفي الوقت بدل الضائع، مرت رأسية من مورا بجانب القائم البعيد لمرمى الشياطين الحمر، لتنتهي المباراة لصالحهم (2-1).

المصدر: موقع كورة