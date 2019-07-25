رياضة | برشلونة يحدد شرطه الوحيد للتعاقد مع جونيور فيربو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرطه الوحيد للتعاقد مع جونيور فيربو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق، خاصة الجبهة اليسرى التي يقودها الدولي الإسباني جوردي ألبا، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صيحيفة "الآس" الإسبانية، فإن البارسا سيذهب لجونيور فيربو، نجم جفاع فريق ريال بيتيس، في حال خفض النادي الأندلسي سعره.

وصارت نية النادي الكاتالوني تتجه نحو ظهير ريال بيتيس مع بعثة البارسا في الجولة في أمريكا في اغسطس، ولكن حتى الان النادي الاندلسي لا يقبل 20 مليون يورو ثمنا للاعبه.