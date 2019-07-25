رياضة | عاجل.. فرجاني ساسي يطلب الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرجاني ساسي يطلب الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل بعد العروض العديدة التي تلقاها.

وفضل اللاعب عدم الحديث عن العروض نهائيًا خلال الفترة الماضية بسبب انشغال الفريق بالمباريات المتبقية من مشوار الفريق في بطولة الدوري.

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وينوي اللاعب الحديث مع الإدارة عقب مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري للمطالبة بالرحيل بشكل رسمي.

وخسر الزمالك بطولة الدوري في الموسم الجاري لصالح نادي الأهلي بعد الفوز الذي حققه الأخير بالأمس على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.