رياضة | سيبايوس يقلق جماهير آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس يقلق جماهير آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن آرسنال رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على خدمات الإسباني الشاب، داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تخشى جماهير آرسنال، من لسان داني سيبايوس "السليط"، بسبب تصريحاته "المستفزة" في أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حال دون تكوين النجم الإسباني الشاب لصداقات جديدة وتعرضه لانتقادات لاذعة.

ففي نهائي كأس ملك إسبانيا سنة 2015، كتب سيبايوس على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تمنى وجود قنبلة في الملعب، الذي احتضن نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، وذلك بسبب قيام بعض الجماهير بإطلاق الصافرات خلال عزف النشيد الوطني الإسباني.

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تصريحات سيبايوس لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عبر في مناسبات عديدة عن آراء تخص السياسة.

قذائف سيبايوس لم يسلم منها أيضا حارس ريال مدريد الأسطوري إيكر كاسياس، حيث سخر في تغريدة له على "تويتر" من رجولة حارس بورتو البرتغالي كاسياس، ليضطر بعد ذلك إلى حذف التغريدة بعد وقت قصير من نشرها.

وربما تشعر جماهير آرسنال الآن بالقلق من لسان سيبايوس وتصريحاته المستفزة، التي قد تجر عليه متاعب جديدة -في حال كررها-، خاصة وأن جماهير النادي اللندني، تريد الصعود في أقرب وقت ممكن إلى منصات التتويج سواء المحلية أو القارية.