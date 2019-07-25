رياضة | برشلونة يوجه ضربة قاضية لـ راكيتيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه ضربة قاضية لـ راكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي برشلونة الإسباني، قد أخبر لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، بأنهم لن يحسنوا عقده، وفتحوا أبواب الرحيل أمامه.

وقال صحيفة "الآس" الإسبانية أن المدرب إرنيستو فالفيردي قال لراكيتيتش، بأنه من الصعب أن يلعب أساسيًا بعد الآن، وأخبره أن الرئيس جوسيب ماريا بارثوميو لن يحسن له عقده.

وعلى ذلك فإن سيناريو رحيل نجم وسط البارسا صار وارد جدًا الآن بالنسبة للكرواتي، خاصة بعد تدعيم وسط الفريق بالتعاقد مع فرانكي دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي.