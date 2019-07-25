رياضة | صبحي يقرر تشكيل لجنة فنية لمعاينة استاد بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي يقرر تشكيل لجنة فنية لمعاينة استاد بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنائب محمود حسين عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، من اجل بحث سبل تطوير استاد بورسعيد ومركز شباب استاد بورسعيد.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمعاينة استاد بورسعيد لاستكمال عمليات التطوير التي تمت فيه، بالإضافة الي العمل على الارتقاء بالمنطقة المحيطة له علي غرار ما حدث في باقي الاستادات التي تم تطويرها من اجل المشاركة في بطولة الأمم الافريقية التي استضافتها مصر، وكذلك بحث تطوير مركز شباب الاستاد، والعمل على التنسيق مع محافظة بورسعيد والسيد المحافظ من اجل العمل على تذليل كل العقبات التي قد تؤخر عملية التطوير، والذي يأتي في إطار عملية التطوير المستمرة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة