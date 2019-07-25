رياضة | الجودو يشارك فى بطولة الجائزة الكبرى بكرواتيا بخمسة لاعبين

يخوض عدد من لاعبى منتخبنا الوطنى للجودو اليوم الخميس منافسات بطولة الجائزة الكبرى بالعاصمة الكرواتية زغرب والتى تستمر حتى بوم 28 يوليو الجارى وتعد أحد البطولات المهمة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، يشارك فى البطولة خمسة لاعبين هم محمد عبد الموجود وأحمد عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد عبد العال وزن 81 كيلو جراما ، ونوران رضا وزن 52 كيلو جراما ، ومعهم السيد ابو ميدان المدير الفنى والقائم بأعمال رئيس البعثة .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الإتحاد إن الجهاز الفنى اختار هؤلاء اللاعبون للمشاركة فى البطولة من أجل تجميع مزيد من النقاط للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية ، مشيرا إلى أن الخمسة اقتربوا بنسبة كبيرة من التأهل لطوكيو ، لافتا إلى أن مجلس إدارة الإتحاد يولى إهتماما كبيرا بالمشاركة فى البطولات المختلفة بهدف رفع المستوى الفنى والمهارى للاعبين ، إستعدادا لدورة الالعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب ، وبطولة العالم باليابان أغسطس المقبل ، مضيفا أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه المالى غير المحدود للعبة ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى المتواصل لرياضة الجودو .