رياضة | خيسوس فاييخو يقترب من الإنتقال للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيسوس فاييخو يقترب من الإنتقال للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار النجم الإسباني الشاب، خيسوس فاييخو، مدافع ريال مدريد الإسباني، على بُعد خطوة واحدة من الانتقال الى ولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الاعارة لمدة عام.

وقالت صحيفة "ماركا" أن الصفقة قد تُغلق خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع ايضاً ان يتم تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد قبل إعارته.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن فاييخو أبدى رغبة في البقاء مع ريال مدريد، لكن وصول البرازيلي إيدير ميليتاو دفع بالمدافع الإسباني ليكون الخيار الخامس في ترتيب لاعبي مركز قلب الدفاع.