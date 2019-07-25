رياضة | نجم لاتسيو يقترب من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم لاتسيو يقترب من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتدعيم صفوفه بصفقة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مانشستر اليونايتد بات قريبًا من إتمام صفقة التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش ​سافيتش​ نجم وسط ​لاتسيو​.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن وكيل سافيتش متواجد حالياً في مدينة مانشستر لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن سافيتش سيكلف خزينة المان يونايتد حوالي 75 مليون يورو وأنه سيوقع على عقد مدته خمس سنوات وسيتقاضى 5.8 مليون يورو سنويًا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن سافيتش كان هدفاً للعديد من كبار أندية أوروبا على رأسها باريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.