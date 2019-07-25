رياضة | إنييستا يثني على "كوبو".. ويُغازل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنييستا يثني على "كوبو".. ويُغازل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أندريس إنييستا أسطورة نادي برشلونة الإسباني ولاعب فريق فيسيل كوبه الياباني، أن تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الجديد هو لاعب لديه موهبة مثيرة للأعجاب و مستقبل كبير.

وقال إنييستا في تصريحات صحفية: "أنا أعرف كوبو لأنني واجهته الموسم الماضي. هو لاعب لديه موهبة مثيرة للأعجاب ومستقبل كبير. هو أحد أكثر اللاعبين الصغار الموهوبين في العالم ليجعل له مكان في نادي كبير".

واختتم بقوله : "ريال مدريد يتمتع دائماً بموهبة تنافسية فطرية تجعله ينافس على جميع الألقاب، بِغض النظر عن من يلعب. إنهم دائماً فريق قوي".