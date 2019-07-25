رياضة | خاص| عروض خليجية تقرب مارسيلو من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| عروض خليجية تقرب مارسيلو من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعض العروض الرسمية من أندية بالدوريات الخليجية، للحصول على خدمات حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل القلعة الحمراء، أن اللاعب حصل على عروض من أندية سعودية أبرزها الرائد والفيصلي، فيما تلقى عرضا من نادي بني ياس الإماراتي، والذي لعب له محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، أثناء توقف الدوري المصري بسبب أحداث الثورة.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سيعقد جلسة مع الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الساعات المقبلة لحسم أمره، خاصة أنه يرغب في الرحيل لمدة عام على سبيل الإعارة مجددا لتضاؤل فرص مشاركته بالفريق الموسم الجديد.

وكان مارسيللو، عاد من فترة إعارة للاتفاق السعودي بالفترة الماضية، وينتظم في تدريبات الفريق لحين بداية الموسم المقبل.