رياضة | برشلونة يصدم نجمه السابق ويرفض عودته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم نجمه السابق ويرفض عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اسبانية بأن البرازيلي داني ألفيس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق تواصل مع جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رئيس برشلونة لمناقشة إمكانية عودته للنادي مرة أخرى في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ألفيس تحدث مع بارتوميو حول إمكانية عودته إلى صفوف البلوجرانا عقب رحيله إلى باريس سان جيرمان.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتوميو رفع هذا الخيار إلى الأمانة الفنية للنادي لاتخاذ القرار المناسب.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة تشاوروا حول بيع نيلسون سيميدو بقيمة 50 مليون يورو والتعاقد مع ألفيس في صفقة انتقال حر إلا أن الأمانة الفنية رفضت هذا الاقتراح بسبب تقدم البرازيلي في السن، حيث يبلغ من العمر 36 عامًا.

يُذكر أن الفيس يمتلك عروض كثيرة ومختلفة بعد قيادته لمنتخب بلاده البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا.