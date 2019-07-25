رياضة | الهلال يخطط لخطف مهاجم الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يخطط لخطف مهاجم الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى سعي المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لضم صفقة من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت صحيفة "الكبار" السعودية أن لوشيسكو يخطط للتعاقد مع المهاجم الدولي الصربي ألكساندر بريجوفيتش نجم خط هجوم اتحاد جدة.

Advertisements

ويعمل الروماني على إغراء المحترف الصربي والذي يعرف قدراته جيداً، حيث تولى تدريبه في باوك اليوناني، قبل انتقاله للدوري السعودي.

وانضم بريجوفيتش إلى صفوف الاتحاد في شتاء 2019 للاتحاد قادماً من باوك اليوناني، وشارك في 14 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.