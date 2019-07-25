رياضة | عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن المستوى الجيد الذي ظهر به محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 قد وضعه على قائمة الحراس المحتملين للانضمام إلى نادي ريال مدريد.
وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن الشناوي يعد أحد أبرز نجوم بطولة كأس الأمم الأفريقية ويقترب من التوقيع مع نادٍ أوروبي كبير في القريب.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رغم خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا لكن يظل محمد الشناوي من أحد أفضل العناصر في الفراعنة.
وذكرت "ديفنسال سنترال" أن ريال مدريد قد وضع الشناوي في قائمة الميركاتو الصيفي حال رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود مفاوضات من ناديي أرسنال وأستون فيلا الانجليزي للحصول على خدمات محمد الشناوي.