رياضة | رغم الخسارة.. مدرب توتنهام يكشف سر سعادته بعد مباراة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الخسارة.. مدرب توتنهام يكشف سر سعادته بعد مباراة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة باللاعبين الشباب الذين يتصرفون على أمثل وجه داخل وخارج الملعب، خاصة في فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد خسر مباراته أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الاستعدادية لبداية الموسم القادم بالكرة الإنجليزية.

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "خرجنا من هذه الرحلة بإيجابيات أكبر مما كنت أتصور عند انطلاقنا من لندن، واللاعبين أظهروا مستوى مميز خلال تلك الفترة وقدرتهم على المنافسة مجددا على الألقاب".

وتابع : "‏ أزعجتني بعض التدخلات القوية في المباراة، وعندما تشعر بالحر الشديد، أحيانًا تصل متأخرًا في الالتحامات وهذا أمرٌ يحدث، ونيابةً عن لاعبي فريقي أعتذر لمانشستر يونايتد. لم تكن تدخلات متعمدة".