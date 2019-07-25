رياضة | ريال مدريد يتلقى الضوء الأخضر للتعاقد مع بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى الضوء الأخضر للتعاقد مع بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد وضع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي، في خططه خلال فترة الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريرري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد يستعد بالفعل لبيع النجم الفرنسي بول بوجبا بعدما تقابلوا مع وكيل ميلينكوفيتس سافيتش، واتفقوا على تقاضي اللاعب 6 مليون يورو سنويًا، ومن ثم فإنه قد حان دوّر عرض ريال مدريد الإسباني الأن لضم بوجبا.

الجدير بالذكر أنه يستعد مانشستر يونايتد لدفع مبلغ 75 مليون يورو، مقابل ضم ميلينكوفيتش سافيتش إضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات، ورفع راتب اللاعب الصربي إلى 6 ملايين يورو سنويًا، وبموجب عقد يمتد حتى العام 2024.