رياضة | ديمبلي بديل لوكاكو في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبلي بديل لوكاكو في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ​مانشستر يونايتد​ يحاول التعاقد مع موسى ديمبيلي نجم ليون إذا رحل روميلو ​لوكاكو نجم الفريق​ إلى ​إنتر ميلان​ الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في بيع لوكاكو ولكنه رفض عرضا بلغت قيمته 54 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان الأسبوع الماضي، حيث قيّمه المان يونايتد بأكثر من 79 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الشبكة العالمية بأن لوكاكو لم يكن لائقًا لمواجهة توتنهام في شنجهاي اليوم الخميس وفقًا لما صرح به ​أولي جونار سولسكاير​ المدير الفني للفريق وغاب حتى الآن عن أربع مباريات قبل بداية الموسم الجديد.